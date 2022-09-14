В школах Татарстана проведут сборы для улучшения подготовки учащихся к военной службе

В школах и профучилищах Татарстана проведут военные сборы. Это необходимо для «совершенствования подготовки граждан к военной службе», говорится в распоряжении, опубликованном на портале Правительства РТ.

Военные сборы пройдут в период с сентября по июнь будущего года в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Их проведут на базе общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, учебных пунктов, муниципальных центров допризывной подготовки, оборонно-оздоровительных лагерей и других организаций.

В апреле 2023 года пройдут пятидневные учебные сборы для 10-классников на базе республиканского центра «Патриот». Предполагается, что учащиеся получат начальные знания в области обороны и основ военной службы. Военный комиссариат РТ закрепит муниципальные образования за воинскими частями и танковым училищем, следует из документа. Контроль этой работы возложен на Минобр РТ.