В школах Татарстана прошли уроки налоговой грамотности

Фото: УФНС по Татарстану

В школах Татарстана состоялись уроки налоговой грамотности. Специалисты рассказали ребятам о взаимодействии с налоговыми органами, режимах налогообложения и ответственности при ведении бизнеса. Об этом сообщает Управление федеральной налоговой службы по республике.

Основная цель таких занятий — воспитать экономически грамотного и отвечающего за свои действия гражданина. Поэтому сотрудники налоговых служб объяснили школьникам, как не стать жертвой мошенников. К примеру, в сети или общественных местах они могут встретить объявления о том, как стать директором или предпринимателем, зарегистрировав на свое имя подставную фирму. Мошенники обещают, что проблем не возникнет, а «бизнесмен» будет получать зарплату.

Специалисты подчеркивают, что в такой ситуации вся ответственность ложится именно на номинального руководителя. Согласившиеся на предложение мошенников понесут ответственность по налоговому, административному и уголовному законодательству. Фиктивному руководителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также исправительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

К примеру, за прошлый год в правоохранительные и следственные органы поступило 245 материалов по таким делам. Вынесено 140 постановлений о возбуждении уголовных дел и 85 приговоров.

Сотрудники налоговых служб призвали школьников к бдительности и не верить предложениям о легком заработке.

Школьники поблагодарили специалистов и признались, что новые знания пригодятся им в будущем, помогут стать более грамотными в вопросах налогообложения.