В школах Татарстана прошли памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

Во всех образовательных организациях Республики Татарстан состоялись памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Их цель – сформировать у молодежи неприятие идеологии насилия и напомнить о важности единства общества перед лицом террористической угрозы.

В рамках акции во многих школах прошли единые классные часы по профилактике экстремизма и терроризма, подготовленные Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ. Лекцию «Терроризм: как не стать жертвой вербовки» прослушали порядка 10 тыс. школьников республики.

«День солидарности в борьбе с терроризмом – это не просто дата в календаре, а возможность объединить усилия педагогов, учеников и родителей в формировании устойчивого неприятия экстремизма и насилия. Проводя классные часы, акции и тематические мероприятия, мы воспитываем в подрастающем поколении чувство ответственности за будущее нашей страны, развиваем гражданскую сознательность и патриотизм», – подчеркнула начальник Управления воспитания, дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова.

«Именно через такие формы работы мы не только сохраняем память о жертвах террористических актов, но и прививаем детям важнейшие ценности: взаимоуважение, уважение к человеческой жизни и умение противостоять идеологии экстремизма. Это наш педагогический долг – формировать среду, в которой нет места ненависти и вражде», – добавила она.

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом – памятную дату, установленную федеральным законом в 2005 году. Этот день связан с трагическими событиями в г. Беслане в 2004 году, когда в результате террористического акта в школе №1 погибли более 300 человек, большинство из которых – дети. В этот день россияне вспоминают жертв всех террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Гимназия № 1 г. Лаишево стала одной из ключевых площадок республики, где почтили память жертв терроризма серией тематических мероприятий. Учащиеся и педагоги объединились, чтобы не только вспомнить трагические страницы истории, но и усвоить важные уроки противодействия идеологии насилия.

Ключевым событием дня стал памятный митинг, в ходе которого учащиеся и педагоги присоединились к всероссийской акции «Капля жизни». Участники мероприятия почтили память жертв террористических актов минутой молчания и символически «напоили» из своих ладоней цветы, как символ памяти о тех, кто стал невинной жертвой террора.

Для участников проекта «Орлята России» был проведен мастер-класс по изготовлению оригами «Голубь мира». Под руководством наставников Движения первых учащиеся начальных классов не только освоили технику создания бумажных голубей, но и осознали важность мирного сосуществования, безопасности и солидарности в современном мире.

Особое внимание было уделено профилактической работе. Командир отряда профилактики правонарушений «Факел» провел информационную встречу со старшеклассниками, в рамках которой рассказал о признаках экстремизма и терроризма, научил распознавать потенциальные угрозы и объяснил способы защиты в критических ситуациях.

День солидарности в борьбе с терроризмом напомнил всем участникам о необходимости сплоченности общества перед лицом террористической угрозы и о ценности человеческой жизни.

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, не ограничивается одним днем. В течение всего сентября в школах республики будет реализован комплексный план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.

Российское общество «Знание» организовало по всей стране цикл просветительских мероприятий. Ключевой темой стала память о жертвах трагедии в Беслане 2004 года, а также лекции по истории, профилактике терроризма и практическим правилам безопасности.

К памятной дате «Знание» подготовило две лекции: «Неонацизм: почему угроза актуальна?» и «Терроризм: как защитить себя от вербовки». Используя их, каждый просветитель сможет научить школьников и студентов распознавать тревожные сигналы и ситуации, требующие вмешательства, познакомить с правилами цифровой безопасности и основами безопасного поведения в интернете, дать четкие инструкции о действиях в чрезвычайных ситуациях для минимизации риска и сохранения жизни.

О законодательстве в сфере противодействия терроризму и экстремизму все желающие могут узнать на бесплатном онлайн-курсе «Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи» на Знание.Академия.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».