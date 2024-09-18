В школах Татарстана пройдёт собрание по профориентации

Профориентационный проект «Билет в будущее» приглашает родителей Татарстана узнать, как сэкономить семейный бюджет и помочь детям. Всероссийское родительское собрание по профориентации пройдет в школах республики 19 сентября.

На повестке главный вопрос: как помочь миллионам школьников найти профессиональное призвание, и что для этого могут сделать родители? Событие, организованное Минпросвещения РФ и федеральным оператором «Билета в будущее» Фондом гуманитарных проектов, станет самым охватным мероприятием этого года по профориентации и объединит миллионы российских семей в решении одного из главных жизненных вопросов.

«Чтобы грамотно помочь детям сделать выбор, уже в третий раз мы проводим ежегодное всероссийское собрание. Я, как родитель, считаю этот формат очень полезным. Ведь, в первую очередь, от нас зависит куда пойдут учиться дети и станут ли успешными, как сэкономить на репетиторах и избежать ошибок, которые могут стоить не просто потерянного времени, но и сил, нервов, части жизни. Особенно эта тема актуальна в наши дни, когда в школах создаются профильные классы, и дети начинают подготовку к профессиональной жизни со средней школы. Приму участие сам и приглашаю каждого российского родителя присоединиться ко всероссийскому родительскому собранию по профориентации», — отметил Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Амбассадоры профориентации — российские педагоги-навигаторы — расскажут родителям о тонкостях работы с подростками, ответят на волнующие вопросы и познакомят с бесплатной государственной платформой bvbinfo.ru — уникальной разработкой российских IT-специалистов. Помимо этого, родителям представят новые программы курса «Россия — мои горизонты» и возможности, которые предлагает Единая модель профориентации в России.

Подробную информацию собрании по профориентации вы можете уточнить и педагога-навигатора вашей школы.

фото: Минпросвещения РФ, Фонд гуманитарных проектов