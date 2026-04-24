В школах Татарстана пройдут разговоры о важном, посвященные Габдулле Тукаю

В преддверии 140-летия Габдуллы Тукая в школах Татарстана пройдут разговоры о важном, посвященные жизни и творчеству великого поэта. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ и организационного комитета по подготовке и проведению празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Во всех школах Татарстана в преддверии юбилея Тукая пройдут разговоры о важном, посвященные его творчеству. Также впереди масштабные акции «Татарча диктант» и «Мин татарча сөйләшәм», – сказала она.

Кроме того, к юбилею поэта подготовлен шеститомник сочинений Габдуллы Тукая на русском языке. В него вошли и произведения, ранее не переводившиеся на русский язык, добавила она.