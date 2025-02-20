В школах Татарстана пройдут парламентские уроки «Святое дело – Родине служить!»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

С 17 по 28 февраля во всех школах Республики Татарстан проходят парламентские уроки с участием депутатов Государственного Совета, Государственной Думы, городских и районных советов. Посвящены занятия объявленному в Республике Татарстан и Российской Федерации Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема урока – «Святое дело – Родине служить!», сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Так, заместитель Председателя Государственного Совета Марат Ахметов 18 февраля принял участие в парламентском уроке в Новошешминской гимназии. Ученики написали письма участникам специальной военной операции, выразив свою поддержку и благодарность за их мужество и самоотверженность. Выступая перед школьниками, Ахметов подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи, сохранения традиций и памяти о героях.

«Помнить и чтить своих героев — это наш долг. Их подвиги вдохновляют нас быть сильнее, сплоченнее и беречь то, что нам дорого», — подчеркнул он.

Заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов 19 февраля провел урок в школе №6 города Бугульмы, где обсуждался вклад советского народа в Победу и героизм современных участников СВО. Камалтынов отметил важность воспитания подрастающего поколения на примерах героев и пожелал школьникам стать достойными гражданами страны.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В школе №4 Чистопольского района на парламентском уроке присутствовали депутат Чистопольского муниципального района, руководитель волонтерского движения «Чистополь – фронту» Чулпан Сулейманова, участники специальной военной операции.

В ходе урока был организован телемост с Луганской областью для общения с участником боевых действий, учителем школы Дмитрием Алексеевичем Плотниковым.

Уроки также прошли в Кайбицком, Тукаевском, Азнакаевском районе, в Казани и других муниципалитетах.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки республики и Института развития образования, способствующий формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. В этом году Парламентский урок в Татарстане организуется уже в семнадцатый раз.