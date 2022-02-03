В школах Татарстана пройдут парламентские уроки, посвященные 30-летию Конституции РТ

Во всех школах Татарстана в феврале – марте пройдут парламентские уроки «Я – гражданин! Мои права и обязанности». В этом году тема парламентского урока посвящена 30-летию Конституции республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«За 13 лет этот проект стал хорошей площадкой для общения и взаимодействия парламентариев с учащимися. Проводимые уроки ежегодно получают положительный отклик. А это значит, что устоявшаяся коммуникация в формате “учитель – школьник – депутат” действительно востребована и имеет неплохие перспективы в будущем», – сказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на семинаре для учителей, на котором был дан старт парламентскому уроку-2022.

В рамках парламентского урока с 1 февраля по 31 марта проводятся конкурсы творческих работ учащихся – детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов. В этом году для школьников впервые организован конкурс на лучший медиаконтент о парламентском уроке в социальных сетях.

Итоги конкурсов подведут в апреле – накануне Дня российского парламентаризма. Церемония награждения победителей состоится в здании республиканского парламента.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки, Института развития образования республики. В этом году он пройдет уже в 14-й раз.