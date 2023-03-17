В школах Татарстана появятся более 700 новых ставок для работы с «Движением первых»

С 1 сентября этого года в школах Татарстана появятся порядка 700 новых ставок для организации работы «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения движения Тимур Сулейманов.

«С 1 сентября более 700 ставок в школы Республики Татарстан. Они будут приходить по линии воспитательной работы. Несмотря на то, что такая деятельность уже выстроена в школах, ею занимаются педагоги-организаторы, методисты, замдиректора по воспитательной работе. Но есть понимание, что людей не хватает, должны быть специалисты как на школьной, так и на муниципальном и республиканском уровнях. Поэтому было принято решение выделить ставки», – рассказал собеседник.

Он пояснил, что планируется появление клубов движения в каждой школе Татарстана. Причем его частью могут стать любые кружки или объединения молодежи. Только им нужно будет дальше планировать свою деятельность и развиваться в ценностных рамках «Движения первых».

Сулейманов добавил, что сейчас обсуждается возможность и выделения таких ставок для колледжей республики, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.