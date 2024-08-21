В школах Татарстана откроются 20 физико-математических классов и 100 кружков

Для популяризации точных наук в Татарстане запустят проект «Физико-математический прорыв». Уже с начала нового учебного года в школах откроются 20 физико-математических классов. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Получили финансирование на этот год и на 2025-й. Это очень большой проект. Мы его запланировали на три года», — рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, в рамках проекта с 1 сентября для учащихся 5–7-х классов будут открыты сто физико-математических кружков. А сто учителей — руководителей кружков будут получать дополнительную оплату в размере 10 тыс. рублей ежемесячно.

Планируется также выделять гранты учителям физики и математики в сумме 25 тыс. рублей в конце учебного года по результатам работы. Кроме того, 20 тыс. рублей получат молодые учителя по математике, физике и химии за успехи в работе.