Общество 26 декабря 2025 11:41

В школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ находятся на разобщении 99 классов

На сегодня из-за распространения гриппа и ОРВИ в Татарстане закрыли на разобщение уже 99 классов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Закрыты классы в 30 школах Казани и Камского Устья. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в образовательных организация», – сообщила спикер.

Авдонина напомнила, что разобщение вводится приказом руководителя образовательной организации или управления образования. Меры вводятся при отсутствии по болезни 20% учащихся.

