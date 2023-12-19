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В школах Татарстана для подготовки будущих учителей открыли 368 педагогических классов
В этом году в школах Татарстана открыли 368 педагогических классов, в которых обучаются более 5 тыс. учеников. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Таким образом, благодаря этим профильным классам подготовка будущих педагогов идет со школьной скамьи», – сказал глава Минобрнауки.
При этом он подчеркнул, что задача системы образования – готовить специалистов для всех отраслей экономики. «Поэтому в этом году также открылись инженерные, аэрокосмические, аграрные, физико-математические, химико-биологические классы. Есть и универсальные классы», – отметил Хадиуллин.
По его словам, в работе по подготовке специалистов со школы задействованы не только учителя, но и работодатели.
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