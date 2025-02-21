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Общество 21 февраля 2025 13:29

В школах Сабинского и Мамадышского районов Татарстана прошли парламентские уроки

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В школах Сабинского и Мамадышского районов Татарстана прошли парламентские уроки «Святое дело – Родине служить!», приуроченные к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В Сабинской средней школе депутаты Госсовета Данис Шакиров и Нияз Аитов рассказали учащимся о работе парламента, комитетов и комиссий, а также о важности участия граждан в политической жизни страны. Школьники смогли задать вопросы и обсудить темы патриотизма и служения Родине.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Красногорской средней школе Мамадышского района депутат Госсовета, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов поделился своими размышлениями о служении Родине, рассказал о своей профессиональной деятельности и ответил на вопросы учеников. На уроке также почтили память выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. К уроку также присоединились руководитель исполкома Мамадышского района Рашит Гарипов, глава Красногорского сельского поселения Валия Гиззатуллина.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки республики и Института развития образования, способствующий формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. В 2025 году Парламентский урок в Татарстане организуется уже в семнадцатый раз. В этом году парламентские уроки на тему «Святое дело – Родине служить!» («Ватанга хезмәт итү – изге бурыч!») проходят во всех школах республики с 17 по 28 февраля.

#парламентский урок #Мамадышский район #сабинский район рт #80-летие Победы #Год защитника Отечества
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