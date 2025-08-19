В школах России внедрят обновленные федеральные образовательные программы

Делегация Татарстана приняла участие во Всероссийском педагогическом съезде, который прошел в Москве. Всего в мероприятии участвовали 1,3 тыс. представителей педагогического сообщества, науки и бизнеса со всей страны, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На педагогическом съезде обсудили актуальные вопросы образования. Участники также смогли ознакомиться с выставкой достижений системы образования. Мероприятие стало важным этапом в формировании стратегии развития образования», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В состав делегации Татарстана вошли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Ирина Проценко, директор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова и др.

Главной темой съезда стала Стратегией развития образования на период до 2036 года. По информации Минпросвещения РФ, она объединяет лучшие практики и инновационные подходы, определяет четкие ориентиры на будущее, позволяет системно реализовывать поставленные задачи, гарантирует преемственность и устойчивое развитие.

Накануне съезда состоялось Всероссийское совещание региональных министров образования. На нем заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что работа над Стратегией развития образования стартовала в прошлом году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что обсуждение стратегии прошло во всех педагогических университетах, во всех регионах. «Собран огромный массив данных, которые максимально использовались при ее разработке и будут использованы в Комплексном плане по реализации стратегии. Наша работа на этом не заканчивается, потому что для нас важно обсуждение», – заявил он.

По словам главы Минпросвещения, одна из задач на новый учебный год – формирование единого образовательного пространства. Приказ Министерства просвещения вводит единое поурочное планирование по отдельным учебным предметам, регламентирует количество контрольных работ, а также содержит требования к нагрузке на школьников.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

«Этот год будет знаковым для всей образовательной системы страны. Одним из ключевых изменений станет внедрение обновленных федеральных образовательных программ. Цель этих изменений – снизить учебную нагрузку на школьников и одновременно повысить качество знаний», – прокомментировал Хадиуллин итоги Всероссийского совещания региональных министров образования.

На нем также Чернышенко и Кравцов вручили почетные грамоты Минпросвещения России за стабильно высокие результаты работы. Эту награду получил и глава Минобрнауки Татарстана.