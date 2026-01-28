В школах России в январе вместо звонков звучали песни о русской зиме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе в российских школах в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» вместо традиционных звонков включали музыкальные композиции на тему «Снежные забавы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

В подборку вошли такие песни, как «Валенки», «Зимушка» и «Ой, метелица-метель». Кроме того, школьники услышали композиции «Русская зима» и «Сибирская зима».

Также в министерстве напомнили, что в январе родились выдающиеся деятели музыкального творчества, среди них – оперная певица, педагог и общественный деятель Ирина Архипова, русский композитор и пианист Александр Скрябин, русский композитор, пианист, один из последних композиторов-романтиков Николай Метнер, а также композитор, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель Рейнгольд Глиэр.

Проект запустили в российских школах в ноябре 2024 года, его реализует Минпросвещения РФ.