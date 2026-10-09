В школах России появится модуль «ИИ и информационная безопасность»

В части российских школ, в том числе в Татарстане, появится модуль «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Сначала это будет пилот на 1 тыс. школ, а затем опыт распространят по всей стране. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр Просвещения России Сергей Кравцов.

«Со второй четверти в 1 тыс. школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс – «Искусственный интеллект и информационная безопасность», а со следующего сентября во всех школах появится такой курс для учащихся 5-11 классов», – сообщил он.

В рамках этого курса будут рассказывать не только о возможностях искусственного интеллекта, но и тех рисках, которые он несёт, пояснил Кравцов.