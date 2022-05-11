В школах России откроются инженерные классы судо- и авиастроительного профилей

В школах России появятся инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. Первые такие классы будут открыты в следующем учебном году, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«В инженерных классах судо- и авиастроительного профилей смогут учиться школьники, продемонстрировавшие высокие результаты по математике, физике и информатике», — отметили в министерстве.

Ведомство разработало методические рекомендации по созданию таких классов. В частности, в документе определены критерии включения школ в проект, включая примерные дополнительные программы, схемы и визуализацию кабинетов, рекомендации к оборудованию и расходным материалам.

Создание профильных инженерных классов должно обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественнонаучным дисциплинам и дополнительным общеразвивающим программам.