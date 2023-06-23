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В школах России начнется обучение работе с квадрокоптерами
Российских школьников начнут обучать работе с квадрокоптерами. Ознакомительный курс могут включить в ОБЖ, рассказал в беседе с РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо», — полагает он.
По слова министра, сейчас также важно расширить курс ОБЖ, заострив внимание на компонентах, связанных с защитой Отечества.
Кроме того, добавил Кравцов, рассматривается возможность перехода от названия «ОБЖ» к «Основам безопасности и защиты Родины».
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