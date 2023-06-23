В школах России начнется обучение работе с квадрокоптерами

Российских школьников начнут обучать работе с квадрокоптерами. Ознакомительный курс могут включить в ОБЖ, рассказал в беседе с РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо», — полагает он.

По слова министра, сейчас также важно расширить курс ОБЖ, заострив внимание на компонентах, связанных с защитой Отечества.

Кроме того, добавил Кравцов, рассматривается возможность перехода от названия «ОБЖ» к «Основам безопасности и защиты Родины».