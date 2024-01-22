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В школах появятся уроки по «Истории нашего края» с сентября 2025 года
Школьный предмет по истории России для 5-7-х классов будет дополнен модулем «История нашего края» с 1 сентября 2025 года. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Предполагается, что в новый курс «История нашего края» будут включены основы духовно-нравственной культуры народов России. В рамках учебного курса школьникам расскажут о ценности многообразия культурных укладов народов нашей страны, поддержке интереса к традициям народов, межнациональном и межрелигиозном согласии и др. Учащиеся также узнают исторические примеры взаимопомощи и сотрудничества различных народов.
Ожидается, что все это будет способствовать формированию уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам, уважению государственных символов РФ.
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