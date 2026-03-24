Общество 24 марта 2026 09:22

В школах появятся учебники «Моя семья» с образом многодетной семьи

Издательство «Просвещение» представило обложки новых учебников «Моя семья», которые появятся в российских школах с 1 сентября. На них изображен собирательный образ многодетной семьи, сообщает РИА Новости.

В издательстве пояснили, что учебник рассказывает о вымышленной семье Свешниковых, которая объединяет традиции, радости и повседневные заботы, знакомые большинству российских семей.

Образ на обложке символизирует семейные ценности как основу общества: на ней показаны пятеро детей и уютный дом, ставший центром общения, тепла и традиций.

С 1 сентября в школах введут учебные пособия для внеурочного курса «Моя семья» для учеников 1-4 классов. Эти пособия уже включены в федеральный перечень учебников.

Пропаганда семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».
#семья #Многодетная семья #учебники
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
