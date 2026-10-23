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Общество 23 октября 2026 08:44

В школах оценка «недопустимое поведение» приведет к консилиуму с родителями

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Оценка «недопустимое поведение» за четверть станет поводом для организации консилиума с родителями и профилактической работы с учеником. Об этом говорится в письме Минпросвещения РФ.

В этом учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников 2–8-х классов. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее десяти общеобразовательных организаций.

Согласно документу, оценка «недопустимое поведение» за четверть (триместр) является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося.

Уточняется, что о каждом случае выставления оценки «недопустимое поведение» уведомляется заместитель директора по воспитательной работе. Классный руководитель в трехдневный срок проводит беседу с родителями. В отношении обучающегося, получившего такую оценку, составляется план индивидуальной профилактической работы.

#система образования #Школа #минпросвещения рф
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