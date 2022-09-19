В школах начались всероссийские проверочные работы для учащихся 5–9-х классов

В школах сегодня начались всероссийские проверочные работы для учеников 5 – 9-х классов. Образовательные организации могут проводить ВПР в любой день до 24 октября. Обязательными для всех учащихся являются проверочные работы по русскому языку и математике, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Проведение ВПР было перенесено с весны 2022 года на начало нового учебного года. Весной школы уже провели часть проверочных работ, повторно писать их по этим же предметам осенью учащимся не нужно», – отметили в ведомстве.

По остальным предметам школьники напишут работы по программе предыдущего года обучения. В пятых классах все учащиеся сдадут ВПР по окружающему миру, в шестых – по биологии и истории, в восьмых – по иностранному языку.

На основе случайного выбора в седьмых классах ученики могут написать ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, в восьмых классах к этим предметам добавляется физика, в девятых – химия.

Ожидается, что всероссийские проверочные работы напишут около 7,5 млн учащихся из 38 тыс. российских школ.