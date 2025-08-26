В школах может появиться система поощрений за хорошее поведение

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил в школах поощрять учеников не только за успехи в учебе, но и за достойное поведение, уважение к одноклассникам и учителям, а также активное участие в жизни коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива», – сказал Древаль.

Он подчеркнул, что положительный пример работает сильнее любой «формальной отметки».

С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего в пилоте участвуют 84 образовательные организации в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что рассматривается три формата оценки поведения школьников: зачет, пятибалльная или трехбалльная система.