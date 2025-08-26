news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 20:27

В школах может появиться система поощрений за хорошее поведение

Читайте нас в
Телеграм

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил в школах поощрять учеников не только за успехи в учебе, но и за достойное поведение, уважение к одноклассникам и учителям, а также активное участие в жизни коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива», – сказал Древаль.

Он подчеркнул, что положительный пример работает сильнее любой «формальной отметки».

С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего в пилоте участвуют 84 образовательные организации в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что рассматривается три формата оценки поведения школьников: зачет, пятибалльная или трехбалльная система.

#общество знание #Школа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025