В школах может появиться единая спортивная форма в цветах флага РФ

В Госдуме предложили ввести единую спортивную форму для всех российских школьников. С соответствующим обращением к Министерству просвещения и Министерству спорта РФ выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Документы с инициативой имеются в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии предлагают утвердить спортивную форму, выполненную в цветах государственного флага России, и ввести ее в качестве рекомендованного стандарта для занятий физкультурой во всех общеобразовательных учреждениях страны.

В обращении подчеркивается, что единая форма будет способствовать укреплению дисциплины, развитию патриотизма и формированию у школьников чувства общности и равенства. Кроме того, инициатива, по мнению авторов, способна снизить финансовую нагрузку на семьи.

«Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации», — говорится в документах, адресованных министру просвещения Сергею Кравцову и министру спорта Михаилу Дегтяреву.

Один из авторов инициативы, депутат Сергей Колунов, объяснил:

«Во-первых, мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы – россияне, ведь форма будет, как у профессиональных атлетов, коррелировать с нашими государственными символами. Во-вторых, мы уравняем учеников между собой, устраним "гонку моды". Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет», — отметил депутат.