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В школах, колледжах и лагерях по всей стране 20 мая пройдут антитеррористические учения
В понедельник, 20 мая, в школах, колледжах и детских летних лагерях пройдут всероссийские антитеррористические учения. Они начнутся в 10:00 по местному времени, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сейчас завершается учебный год, и мы видим, насколько правильным было решение их организовать. Впереди нас ждут Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен, последние звонки, выпускные вечера и детский отдых. Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей. Поэтому просьба максимально ответственно отнестись к проведению данных учений», – отметил министр.
Кравцов напомнил, что в общеобразовательных учреждениях всероссийские учения проводятся второй раз, и добавил, что нужно провести их с учетом опыта прошлого года. Он также подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия.
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