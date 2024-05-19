В школах, колледжах и лагерях по всей стране 20 мая пройдут антитеррористические учения

В понедельник, 20 мая, в школах, колледжах и детских летних лагерях пройдут всероссийские антитеррористические учения. Они начнутся в 10:00 по местному времени, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас завершается учебный год, и мы видим, насколько правильным было решение их организовать. Впереди нас ждут Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен, последние звонки, выпускные вечера и детский отдых. Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей. Поэтому просьба максимально ответственно отнестись к проведению данных учений», – отметил министр.

Кравцов напомнил, что в общеобразовательных учреждениях всероссийские учения проводятся второй раз, и добавил, что нужно провести их с учетом опыта прошлого года. Он также подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия.