В школах Татарстана откроются агроклассы для привлечения молодежи в сельское хозяйство

В Татарстане с 1 сентября начнется реализация мероприятий по созданию агроклассов в школах каждого района. Разработкой системы будет заниматься рабочая группа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Агропромышленный комплекс республики нуждается в квалифицированных молодых специалистах. На сегодня доля молодежи до 30 лет, занятой в сельском хозяйстве, составляет всего 8%. Мы готовы поддерживать, учить, объяснять и помогать с трудоустройством. Для раскрытия потенциала детей, для подготовки кадров и будут организованы такие агроклассы», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В реализации проекта примут участие вузы и ссузы аграрного направления, а также предприятия агропромышленного комплекса Татарстана. В агроклассах будет организовано профильное обучение, которое пройдет в формате игр, экспериментов, конкурсов, практик на предприятиях, исследований, разбора и решения кейсов.

Учащихся в возрасте 12 – 18 лет познакомят с сельскохозяйственной деятельностью, помогут определиться с будущей профессией и найти потенциальное место работы. Это масштабный проект, который направлен на долгосрочную работу с молодежью по схеме «школьники — студенты — специалисты».