В школах Казани в новом учебном году к работе приступят около 400 молодых учителей

В Казани с 1 сентября к работе в школах приступят 396 молодых учителей. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«В этом учебном году в наши школы пришли около 400 молодых педагогов. Казань выбирают местом проживания и работы лучшие учителя России», – сказал градоначальник.

При этом он заметил, что проблема нехватки кадров для Казани остается актуальной. «Наша общая задача – поднимать престиж профессии учителя, проводить предпрофессиональную подготовку среди выпускников школ, особенно тех, у кого есть выраженный врожденный педагогический талант, лидерские качества, активная жизненная позиция», – убежден глава города.

Метшин добавил, что в новом учебном году в школу пойдут более 159 тыс. учеников, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом. «Через пять лет, по прогнозам, число вырастет на 40% и составит 200 тыс. учеников», – констатировал он.

В системе образования Казани работают более 16 тыс. педагогов, в том числе 7 274 учителя, из них в возрасте до 35 лет – 31,1%.

Для удобства родителей будут организованы маршруты школьных автобусов, курсирующие от дома до школы и обратно. Разработано шесть новых маршрутов. Впервые школьные автобусы появятся в поселках Вишневка, Привольный и микрорайоне «Салават Купере».