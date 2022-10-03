В школах Казани не хватает учителей начальных классов, по физике и математике

В школах татарстанской столицы фиксируется дефицит учителей начальных классов, а также педагогов по русскому языку, физике и математике. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он напомнил, что 5 октября в стране будут отмечать День учителя. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Казани работают более 8 тыс. педагогов. Среди них есть как молодые специалисты, так и профессионалы с многолетним опытом работы. Так, 25 казанских педагогов сейчас имеют стаж более 50 лет.

В течение последнего десятилетия соотношение учеников и учителей в казанских школах стабильно росло. Если в 2013 году оно составляло в среднем 15,9 пункта, то сейчас показатель вырос до 21,4 пункта. За последние 10 лет число учащихся в школах города выросло на 53%, при этом прирост учителей составил лишь 6%.

«Это еще раз показывает востребованность специалистов в этой сфере. Наибольший дефицит среди учителей начальных классов, а также учителей русского языка, математики и физики», – резюмировал докладчик.

