news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
3 октября 2022  11:16

В школах Казани не хватает учителей начальных классов, по физике и математике

news_top_970_100

В школах татарстанской столицы фиксируется дефицит учителей начальных классов, а также педагогов по русскому языку, физике и математике. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он напомнил, что 5 октября в стране будут отмечать День учителя. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Казани работают более 8 тыс. педагогов. Среди них есть как молодые специалисты, так и профессионалы с многолетним опытом работы. Так, 25 казанских педагогов сейчас имеют стаж более 50 лет. 

В течение последнего десятилетия соотношение учеников и учителей в казанских школах стабильно росло. Если в 2013 году оно составляло в среднем 15,9 пункта, то сейчас показатель вырос до 21,4 пункта. За последние 10 лет число учащихся в школах города выросло на 53%, при этом прирост учителей составил лишь 6%. 

«Это еще раз показывает востребованность специалистов в этой сфере. Наибольший дефицит среди учителей начальных классов, а также учителей русского языка, математики и физики», – резюмировал докладчик. 
 

#Деловой понедельник #день учителя #управление образования казани #учителя #школы Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100