В школах и детсадах Москвы отменяется карантин по Covid-19

Власти Москвы отменили карантин в школах и детских садах, который ранее вводился из-за выявления случаев Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными Covid-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram штаба.

Такие группы и классы смогут вернуться к очному посещению занятий уже с понедельника или вторника. Если же родители против снятия карантина, он может быть продлен до указанного ранее срока.

Теперь школы и классы будут уходить на разобщение, если у более 20% детей выявлено заболевание.