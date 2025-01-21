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«В СКА нет бесхарактерных ребят». Защитник петербургской команды Педан о неудачах клуба
Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал неудачную серию петербургской команды в последних играх.
По словам Педана, единой причины у неудач нет. В игре с «Локомотивом» СКА не хватило реализации, а с «Северсталью», по словам Андрея, команда допустила много ошибок и не сумела помочь вратарю.
«В концовке того матча мы начали показывать активную и агрессивную игру, но нам просто не хватило времени для того, чтобы сравнять счёт», – сказал Педан.
Также Андрей высказался об атмосфере в СКА, указав, что в команде нет бесхарактерных игроков.
«В СКА нет бесхарактерных ребят. Никто здесь не любит проигрывать. Я не знаю ни одного человека в нашей команде, который бы сдался, опустил руки и сказал: „Ой, всё, у меня ничего не получается“. Будем искать варианты, как вернуться в прежнее состояние. Нам пора начинать новую победную серию», – передает слова Педана Metaratings.
Напомним, СКА в данный момент идет с серией из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга уступили «Спартаку» (0:5), московскому «Динамо» (4:5), «Локомотиву» (3:4) и «Северстали» (4:7). Сейчас «армейцы» находятся на седьмом месте в таблице Западной конференции.
Отметим, что сегодня СКА сыграет с «Локомотивом» на своем льду. Матч состоится в 19:30 по мск.
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