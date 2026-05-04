В СК возбудили уголовное дело после того, как собака покусала ребенка в Казани

В Казани возбудили уголовное дело после того, как собака покусала ребенка.

Ранее в соцсетях писали, что в Советском районе Казани на школьника, ученика 9-го класса, напала собака. Сначала она вцепилась в портфель, а затем в руку – ребенку наложили 5 швов. Мать пострадавшего отмечала, что собака уже не раз проявляла агрессию, однако никаких мер не принималось.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о процессе и результатах расследования дела.