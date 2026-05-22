Несколько выскопоставленных политиков из недружественных стран объявлены в розыск.

Как сообщает пресс-служба СК России, была установлена причастность экс-начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы к проведению военных операций, во время которых более 5 тысяч мирных жителей ЛНР и ДНР погибли, а еще 13 тыс. – получили ранения. Помимо объявления в розыск, Шаптала заочно арестован.

Также предъявлено обвинение бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, который в сентябре 2025 года во время участия в конференции призывал к терроризму на территории России и ударам по Крымскому мосту дальнобойным вооружением Украины.

На завершающем этапе расследования находится также дело бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в соцсетях призывал подрывать российские железные дороги и распространял заявления с ложной информацией об ударе Армией России по вокзалу в Краматорске, когда получили ранения и погибли мирные жители. Арестовича заочно заключили под стражу.

