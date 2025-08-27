В СК «Дан» прошла встреча руководства ОБФ «Ярдам-Помощь» и спортсменов с ОВЗ

Фото: пресс-служба ОБФ «Ярдам-Помощь»

В инклюзивном спортивном комплексе «Дан» прошла встреча руководства общественного благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочено к открытию нового осенне-зимнего тренировочного сезона.

Участниками мероприятия стали спортсмены с ОВЗ, тренирующиеся в многофункциональном инклюзивном спортивном комплексе «Дан» на постоянной основе, а также сопровождающие их лица. В своем выступлении председатель Совета фонда Илдар Баязитов обозначил спортивную реабилитацию инвалидов как одно из приоритетных направлений деятельности ОБФ «Ярдам-Помощь».

«Открытие комплекса «Дан» было для нас долгожданным событием. Оно качественно изменило подход к социальной реабилитации инвалидов, позволило большему количеству людей с ограниченными возможностями расширить круг занятий, знакомств. И, конечно, это вопрос здоровья, что очень важно для каждого из нас», – рассказал Баязитов на встрече.

Фото: пресс-служба ОБФ «Ярдам-Помощь»

Также перед собравшимися выступил директор комплекса Владимир Новиков, презентовав планы на предстоящий тренировочный сезон. В свою очередь, представитель команды по футболу на электроколясках «Интегро» Павел Кочкарев отметил развитие этого вида спорта – на данный момент формируется уже вторая команда по футболу на электроколясках для лиц с ОВЗ. Стоит отметить, что в основе создания данной команды лежит грантовая поддержка Раиса Республики Татарстан.

«Мы все видим, как преображается наша республика. Это не просто слова – посмотрите на уровень, качество жизни людей: оно говорит само за себя. Это результат кропотливого труда наших руководителей. И мы их должны поддержать!» – резюмировал Баязитов.