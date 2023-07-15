В СК «Ак Барс» рассказали о строительстве двух первых российских вертолетоносцев

Макет десантного корабля проекта 23900 на форуме «Армия — 2022»

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Строительство двух первых российских вертолетоносцев (универсальных десантных кораблей) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам. Об этом заявил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, передает РИА Новости.

«Строительство кораблей ведется в соответствии с утвержденными графиками согласно контрактным срокам», — заверил собеседник агентства.

Первые два российских универсальных десантных корабля «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 заложили в 2020 году на керченском судостроительном заводе «Залив», который входит в СК «Ак Барс». Первый из систершипов должен быть сдан заказчику в 2028 году.

Решение о строительстве этих кораблей было принято после отказа Франции поставить заказанные ранее вертолетоносцы типа «Мистраль» (таким образом Париж отреагировал на присоединение Крыма к РФ и конфликт в Донбассе, в итоге корабли были проданы Египту).

Водоизмещение российских УДК составит около 40 тыс. тонн. На них смогут базироваться до 20 различных вертолетов и беспилотники. Предусмотрена транспортировка усиленного батальона морской пехоты с техникой. Имеется док-камера для десантных катеров. Полная скорость составит 22 узла. Сообщалось также, что десантные корабли смогут действовать в Арктической зоне и при необходимости окажутся способны трансформироваться в госпитальные суда.