В СИЗО Татарстана сегодня смогли проголосовать арестованные из других регионов страны

Сегодня в Татарстане прошли региональные выборы во всех пяти СИЗО и в помещении, функционирующем в режиме СИЗО при ИК №3. Для этого там организовали закрытые избирательные участки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

За два дня до основной даты в следственных изоляторах республики проголосовали арестованные, зарегистрированные в других регионах страны. Это нововведение было утверждено Центральной избирательной комиссией. Правом голоса воспользовались более 40 обвиняемых и подозреваемых, содержащихся в татарстанских СИЗО.

Всего в Татарстане правом голоса обладают более 1250 подозреваемых, обвиняемых и тех, чей судебный приговор пока не вступил в законную силу.

Те, кто решением суда были отправлены под домашний арест и те, кому была избрана мера пресечения в виде ограничения свободы, будут голосовать на обычных участках. К такой категории лиц в Татарстане относятся порядка 250 человек.

Сотрудники ЦИК доставят переносные урны в исправительный центр №1 и его участки в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах, где проголосуют порядка 500 осужденных к принудительным работам.

За тем, как проходит избирательный процесс в местах принудительного содержания, следят общественные наблюдатели.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В СИЗО №2 в качестве общественного наблюдателя выступил член Общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов.

«Сегодня я наблюдаю за тем, как проходят выборы в СИЗО №2 города Казани. Голосуют сегодня граждане с регистрацией в других регионах Российской Федерации. За время проведения выборов нарушений выявлено не было, препятствий для реализации своего права участвовать в голосовании также выявлено не было», – отметил он.

Участок организован как обычно: есть кабинка для голосования и урна. Только в качестве членов избирательной комиссии – сотрудницы УФСИН России по РТ.

Заходили в помещение избиратели по очереди – им выдаются бюллетени строго по спискам, после чего они делают свой выбор в кабине для голосования и отравляют документ в урну.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Заместитель начальника УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев подчеркнул, что выборы в учреждениях УФСИН России по Республике Татарстан проводятся в строгом соответствии с законодательством.

«Информация о кандидатах доводилась до избирателей через систему радиовещания и путем размещения наглядной агитации. Сотрудниками воспитательных отделов следственных изоляторов и помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора, была проведена разъяснительная работа по порядку голосования», – сказал заместитель начальника УФСИН России по РТ.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).