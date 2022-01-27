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Происшествия
27 января 2022  17:34
Елена Саляхова

В СИЗО отправился пестречинец, зарубивший топором жителя Казани

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34-летний житель Пестречинского района Денис Володин отправится в СИЗО – такое решение вынес сегодня Советский районный суд Казани во время избрания меры пресечения.

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Следствие выступило в суде с ходатайством заключить подозреваемого в жестоком убийстве под стражу. Однако обвиняемый не согласился с требованиями следователя и попросил суд ограничиться домашним арестом. 

«Я не знаю, что сказать», – вымолвил в прениях обвиняемый.

Выслушав доводы сторон, суд поддержал следствие и отправил Дениса Володина в СИЗО на два месяца, где он пробудет до 25 марта.

Напомним, жуткая история развернулась в квартире в одном из домов ЖК «Арт-Сити». Там во вторник вечером обнаружили тело 24-летнего риелтора, он был зарублен топором. Володина, снимавшего эту квартиру у казанца, задержали по горячим следам в Пестрецах. 

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Мужчина пояснил, что мотивом убийства стало то, что молодой человек хотел выселить его из квартиры.

#арест
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