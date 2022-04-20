В СИЗО отправились члены банды Басаева, обвиняемые в нападении на псковских десантников

Вахитовский районный суд Казани арестовал пятерых обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

По версии следствия, Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев являются членами банды Басаева.

Нападение, в котором участвовали члена банды, произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Тогда погибли 84 десантника, четверо были ранены.



Фото: © Елена Саляхова

Всем предъявлено обвинение в организации вооруженного мятежа, в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в банде. Решением суда все пятеро отправятся в СИЗО до 19 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Татарстану и УФСБ России по Санкт-Петербургу вместе с сотрудниками МВД России и Росгвардии задержали в Татарстане и в Санкт-Петербурге еще 6 членов банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников.

Пятеро были задержаны в Татарстане, последний попался а руки оперативников в Санкт-Петербурге.