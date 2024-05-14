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Происшествия 14 мая 2024 20:13

В СИЗО отправили фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны РФ

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Московский Басманный суд по решению следственных органов арестовал Льва Мартиросяна.

Он подозревается в даче взятки Юрию Кузнецову, бывшему начальнику управления кадров Минобороны, сообщает ТАСС.

Суд установил, что Кузнецов и Мартиросян знакомы со времен работы в 8-м управлении Генштаба ВС РФ. Мартиросян обвиняется в передаче крупной суммы взятки, что предусмотрено статьей о коррупции в особо крупных размерах.

#дача взятки
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