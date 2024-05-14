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В СИЗО отправили фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны РФ
Московский Басманный суд по решению следственных органов арестовал Льва Мартиросяна.
Он подозревается в даче взятки Юрию Кузнецову, бывшему начальнику управления кадров Минобороны, сообщает ТАСС.
Суд установил, что Кузнецов и Мартиросян знакомы со времен работы в 8-м управлении Генштаба ВС РФ. Мартиросян обвиняется в передаче крупной суммы взятки, что предусмотрено статьей о коррупции в особо крупных размерах.
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