В СИЗО отправили фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны РФ

Московский Басманный суд по решению следственных органов арестовал Льва Мартиросяна.

Он подозревается в даче взятки Юрию Кузнецову, бывшему начальнику управления кадров Минобороны, сообщает ТАСС.

Суд установил, что Кузнецов и Мартиросян знакомы со времен работы в 8-м управлении Генштаба ВС РФ. Мартиросян обвиняется в передаче крупной суммы взятки, что предусмотрено статьей о коррупции в особо крупных размерах.