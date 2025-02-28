«В СИЗО из-за того, что вину не признаю»: полицейские и бизнесмен во взятках не сознаются

В Казани суд оставил под стражей бывшего и действующего сотрудников МВД Татарстана, занимавших высокие посты в министерстве. Главу центра хозобеспечения МВД по РТ и экс-начальника тыла обвиняют в получении взяток за аферы с госконтрактами. Вместе с ними на скамье подсудимых – бизнесмен Айвар Хакимов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Участвовал в боевых действиях на Херсонском направлении»

Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова, экс-начальника тыла МВД по РТ Рамиля Шакирова и предпринимателя Айвара Хакимова. Мешкова и Шакирова обвиняют в получении взяток, а Хакимова – в даче взятки и посредничестве во взятке.

Процесс начался с выяснения личности подсудимых, стоить отметить, что заседание проходило по ВКС. В перерыве Мешкову даже удалось поболтать с супругой и узнать, как у нее дела.

Артему Мешкову 50 лет, он уроженец столицы Татарстана, у него двое детей.

«Я работал до задержания, сейчас до сих пор числюсь в МВД по РТ, служил в армии, участвовал в боевых действиях в Херсонской области в 2023 году. В мае у меня была командировка на месяц там. Я полковник внутренней службы, ранее не судим, заболеваний нет», – сказал Мешков.

Рамилю Шакирову 61 год, он родился в одном из сел Азнакаевского района РТ. У мужчины два высших образования, он женат, есть двое взрослых детей. Был уволен со службы по достижении предельного возраста, сейчас на пенсии по выслуге лет. Есть государственные награды, одна из которых – орден «За заслуги перед Отечеством».

«Привлекаюсь к уголовной ответственности впервые. Заболеваний у меня сейчас много – постоянный свист в ушах уже продолжается лет десять, больное сердце, проблемы с желудком и поясницей. Инвалидности нет. Родители умерли, но есть сестра», – рассказал он в суде.

Прдепринимателю Айвару Хакимову 39 лет, у него среднее образование, холост, детей нет. Является генеральным директором компании «СК Феникс».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я не скрывался и раньше, а в СИЗО – потому что не признаю вину»

Как сообщил «Татар-информу» источник, близкий к следствию, Мешкова обвиняют в получении взятки в 6,5 млн рублей, Шакирова – в получении 14 млн рублей. Следствие уверено, что Мешков и Шакиров занимались махинациями с госконтрактами – речь идет о 15 госконтрактах на поставку запчастей и технического обслуживания автомобилей. Хакимов, по версии следствия, в этом деле был посредником.

Подсудимые и их защитники в суде настаивали, что их необходимо перевести либо под домашний арест, либо под запрет определенных действий. Содержание под стражей, по их мнению, – слишком строгая мера пресечения.

Адвокат Мешкова заявил, что уголовное дело появилось в погоне за какими-то надуманными показателями по поимке коррупционеров в Татарстане. Мешков же в свою очередь отметил, что и до задержания не пытался скрываться, а под стражей он находится только потому, что отказался признавать вину.

Адвокат Айвара Хакимова отметила, что ее подзащитному вменили дачу взятки только для того, чтобы оставить в СИЗО. По ее словам, он не является взяткодателем.

Суд выслушал всех и постановил продлить всем троим меру пресечения и на полгода оставить их в СИЗО. В ближайшее время всех фигурантов дела этапируют в Казань, и суд начнет рассмотрение дела.