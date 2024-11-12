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В системе здравоохранения РТ в этом году коррупционных преступлений выявили на 17% больше
В системе здравоохранения Татарстана правоохранительные органы ежегодно выявляют десятки преступлений, связанные с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.
«За девять месяцев 2024 года наибольшее количество выявлено в сферах здравоохранения и предоставления соцуслуг – 170 преступлений, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году их число составляло 159 преступлений», – отметил он.
Рустам Гаязов напомнил про уголовные дела, которые были связаны с выдачей инвалидности, тогда медсестра одной из поликлиник создала целую преступную схему. Женщина изучала медицинские документы пациентов, затем связывалась с врачами казанских клиник, чтобы они подготовили справки о заболеваниях, после чего на основе этих данных в Бюро медико-социальной экспертизы оформлялась инвалидность. В итоге к уголовной ответственности были привлечены все участники схемы, включая самих пациентов.
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