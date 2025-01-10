В системе «Честный знак» зарегистрировались лишь 9 ветклиник из 52 в Татарстане

В Татарстане в госсистеме «Честный знак» зарегистрировались всего девять ветклиник из 52 и 63 объекта торговли ветпрепаратами из 154. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии ведомства.

В России с 1 сентября прошлого года стала обязательной маркировка ветеринарных препаратов и кормов для домашних животных. Она вводилась поэтапно, рассказал он.

«До 31 августа в стране прошел эксперимент по маркировке этих видов продукции. С 1 сентября все участники оборота кормов для домашних животных и лекарственных препаратов должны были зарегистрироваться в системе „Честный знак“ — государственной информационной системе мониторинга оборота товаров», — добавил руководитель управления.

Он подчеркнул, что с 1 октября 2024 года не допускается оборот немаркированной продукции, произведенной в России или ввезенной на территорию страны. А производители и импортеры сухих кормов и лакомств для животных, лекарственных препаратов обязаны наносить коды маркировки на упаковку.

«Маркировка нужна для борьбы с контрафактом на внутреннем рынке. Она должна сократить долю нелегальных товаров на рынке и защитить питомцев от некачественной и небезопасной продукции», — заявил Галеев.

Сейчас Россельхознадзор проводит тестирование системы выписки рецептов, чтобы заранее доработать ее с учетом пожеланий ветврачей.