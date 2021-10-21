В широком прокате стартует фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова

Фильм «Небо» основан на реальных событиях. Во время боевого вылета самолет подполковника Олега Сошникова был сбит турецким истребителем. Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, однако только одному из героев суждено было вернуться домой. Это событие стало резонансным – его освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.

«Это рассказ о том, что человек до конца, до последнего дня был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам. Поэтому нам очень хотелось создать кино, при просмотре которого любой зритель в кинозале воспринимал бы происходящее на экране, как относящееся непосредственно к нему. В фильме очень много важных общечеловеческих вещей», — признается режиссер.

Кинолента создана кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны при участии канала «Россия 1».

Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях – на действующих военных базах в Сирии и РФ. В кадре задействована подлинная боевая техника.

Майор Константин Мурахтин (прототип главного героя) выступил консультантом на съемочной площадке фильма, поэтому обстоятельства гибели Олега Пешкова и операция по спасению российскими Вооруженными Силами Константина Мурахтина переданы в картине с документальной точностью.

Релиз фильма «Небо» состоится 18 ноября.