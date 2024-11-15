В Сириусе стартовал «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Фото: фонд «Защитники Отечества»

В четверг, 14 ноября, в Сириусе фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России и Министерством спорта России дал старт финальному Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию «Кубок Защитников Отечества». В течение трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

«Важную роль в реабилитации наших героев играет спорт. Мы неоднократно видели, как благодаря ему восстанавливались ребята с тяжелыми травмами, возвращались к мирной жизни и добивались успеха. Уже более 110 тысяч ветеранов стали участниками спортивных и культурных программ фонда «Защитники Отечества». Наш Кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты – органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники – наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Кубок Защитников Отечества» – межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных «Кубков Защитников Отечества»: в Кузбассе, Башкортостане, Калужской области, Хабаровском и Ставропольском краях. В каждом участвовали ветераны из одного или двух федеральных округов. Их победители собрались на итоговом первенстве в Сириусе.

«Спорт – это всегда сильные эмоции и мощный инструмент психологического восстановления. В соревнованиях многие ветераны находят отдушину, а для некоторых они становится новым делом жизни. Поэтому Минспорт активно поддерживает эту инициативу фонда «Защитники Отечества». Об этом неоднократно говорил и Президент России Владимир Владимирович Путин: "Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию, которые с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия". Мы будем и дальше развивать Кубок. В 2025 году Минспорт России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России проведет в Южном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах еще четыре межрегиональных спортивных турнира для ветеранов СВО, а также Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта», – подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев.

Соревнования проходят при участии Паралимпийского комитета России, который не только помогает организовывать первенства, но и приглашает ветеранов специальной военной операции на тренировочные мероприятия сборных команд России, проводимые на лучших федеральных базах Минспорта РФ.

«Сегодня можно смело сказать, что участие ветеранов специальной военной операции в соревнованиях стало неотъемлемой частью российского паралимпийского движения. Уже около 300 участников СВО добились значительных успехов в адаптивном спорте и вошли в составы сборных команд субъектов Российской Федерации. Есть успехи на чемпионатах и кубках страны. Победители и призеры включены в составы национальных сборных. Такие спортсмены уже есть в фехтовании на колясках, волейболе сидя, гребле на байдарках и каноэ, будут и в других видах спорта», – отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В Сириусе готовы и в дальнейшем поддерживать ветеранов СВО, в том числе при получении образования.

«В Сириусе создана уникальная среда для развития, и я очень рада, что сегодня она доступна в том числе для участников СВО. Важно, что здесь они могут не только соревноваться и проявлять волю к победе, но и учиться, раскрываться как профессионалы в других сферах. Мы подготовили в колледже университета «Сириус» программы по ИТ, которые доступны и для тех, кто сегодня участвует в «Кубке Защитников Отечества». Мы готовы проводить у нас сборы и программы переподготовки для спортсменов – участников СВО и их тренеров. Будем делать все, чтобы Сириус открывал для всех вас новые возможности», – сказала председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью служит персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 179 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 568 тысяч уже решено.