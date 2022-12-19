В «Сириусе» обучили первых студентов цифровой трансформации в страховании

Страховой Дом ВСК, Финтех Хаб Банка России и Научно-технологический университет «Сириус» завершили первый образовательный интенсив для российских студентов по направлению «Цифровая трансформация в страховании».

«Цифровая трансформация в страховании» — образовательная программа, подготовленная Страховым Домом ВСК, Финтех Хабом Банка России и Университетом «Сириус» и впервые проведена с 10 октября по 28 ноября. Для участия в ней было подано 183 заявки от студентов российских вузов. Кандидатам предстояло пройти профильное тестирование, дистанционное собеседование с экспертами и преподавателями на определение коммуникативных компетенций, уровня мотивации и понимание предметной области программы. В итоге для прохождения очного интенсива программы были отобраны 23 студента из 10 регионов России.

Ключевые цели образовательной программы: поиск инновационных идей для цифровой трансформации страховых процессов и подготовка кадров для финансового рынка. Направление страхования выбрано неслучайно, так как переживает бурный трансформационный период: «офлайновый» традиционный бизнес сменяется дистанционными финансовыми сервисами, а на смену «бумажным» и ручным процессам приходят роботизированные цифровые платформы.

В ходе прохождения программы участники узнали много эксклюзивной информации об отраслевом и регуляторном контексте в страховой индустрии, получили объемное представление о принципах функционирования страховой организации и о работе основных бизнес-процессов финансовых компаний. Совместно с экспертами студенты разобрали практические кейсы по цифровой трансформации, научились определять потребности и находить решения для бизнес-задач с использованием инновационных технологий.

Эксперты Банка России и Страхового Дома ВСК провели лекции и практические семинары по цифровой трансформации, дизайну мышления, CustDev, микросервисной архитектуре, гибкой методологии и искусственному интеллекту. Программа завершилась защитой командных выпускных работ. По каждому проекту была дана экспертная оценка и рекомендации по дальнейшему развитию.

«Уникальный пилотный образовательный проект, в рамках которого участники программы познакомились с цифровизацией процессов в страховом бизнесе и смогли при участии менторов разработать собственные гипотезы инновационной трансформации страховой компании. Подобный опыт является для выпускников наших программ универсальным к применению, а для наших партнеров совместная работа над гипотезами приносит большое количество свежих идей и потенциальных возможностей к созданию новых инициатив. Рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество и развитие пилота в постоянный образовательный трек», — говорит Григорий Гашников, начальник Финтех Хаба Банка России.

«Финтех Хаб Банка России и Университет „Сириус“ входят в число наших стратегических партнеров, и мы ценим это сотрудничество. Совместными усилиями мы разработали образовательную программу, которая призвана помочь будущим выпускникам — лучшим студентам курса — уже во время учебы в вузе погрузиться в реальные условия работы страховой организации, раскрыть собственный потенциал. Такие программы важны и с точки зрения повышения конкурентоспособности молодых специалистов, поскольку наличие практического опыта создания цифровых продуктов позволяет продемонстрировать свои навыки будущему работодателю. Нельзя недооценивать вклад молодых перспективных специалистов в развитие рынка, их взгляд на прикладные проблемы бизнеса. В рамках подобных проектов ребята получают возможность ознакомиться с внутренними бизнес-процессами страховщиков, а компании — расширить число инновационных проектов», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

«Сегодня темпы цифровизации российской экономики значительно ускорились, и страховой рынок является одним из флагманов внедрения инновационных технологий. Мы активно применяем искусственный интеллект, Big Data, совершенствуем телемедицинские услуги. Специалисты технологичной страховой компании должны обладать кросс-отраслевыми компетенциями, совмещающими навыки в области финансов и IT. Создание подобных интенсивов как раз позволяет решить задачу подготовки профильных специалистов — например, по итогам интенсива мы пригласили нескольких студентов на стажировку в ВСК», — комментирует Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.