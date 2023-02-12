В Сирии жертвами землетрясения стали 8,5 тыс. человек

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек. Об этом заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан, передает РИА Новости.

«Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тыс. и ранено 2,5 тыс. человек, а на северо-западе Сирии – около 4,5 тыс. убитых и 7,5 тыс. раненых», – доложил Бреннан.

Он отметил, что данные цирфры не окончательные и будут расти.

Разрушительное землетрясение произошло рано утром 6 февраля и затронуло территорию Турции и Сирии. Согласно последним обновленным данным, в соседней республике погибло 29 605 человек.