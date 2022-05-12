В Сирии установили монумент Герою России майору Филипову

В Сирии в памятном месте героической гибели российского летчика Романа Филипова установили монумент. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это наш святой долг чтить память таких людей. Тех людей, которые безмерно подняли авторитет офицерского корпуса России во всем мире. Я горжусь тем, что сегодня недалеко от линии боевого соприкосновения [с террористами в Сирии], несмотря на все, нам удалось провести это мероприятие», — подчеркнул на церемонии открытия военный российской группировки войск в Сирии полковник Андрей Федоров.

Майор Филипов был подбит при облете Идлиба, однако он успел передать информацию об атаке командованию и катапультироваться. На земле он продолжал вести неравный бой с террористами. Окруженный и тяжелораненый, он подорвал себя гранатой.

С 2018 года это место стало памятным, но линия боев оставалась все это время слишком близко, и монумент удалось установить только сейчас. Кроме того, у памятника расположен флагшток с российским триколором.

Мероприятие завершилось минутой молчания, возложением венков и салютом в честь Героя России.