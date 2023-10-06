В Сирии при ударе беспилотника по военному училищу погибли 89 человек

Накануне в городе Хомс на западе Сирии вооруженные террористические группировки напали на военный колледж с применением беспилотников со взрывчатыми веществами.

Как сообщает ТАСС, нападение произошло на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. В свою очередь телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии в момент удара беспилотника.

В результате атаки погибли 89 человек, еще 227 пострадали.

Отмечается, что в мечетях страны пройдут заупокойные службы по жертвам атаки. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.