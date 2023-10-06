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В Сирии при ударе беспилотника по военному училищу погибли 89 человек
Накануне в городе Хомс на западе Сирии вооруженные террористические группировки напали на военный колледж с применением беспилотников со взрывчатыми веществами.
Как сообщает ТАСС, нападение произошло на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. В свою очередь телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии в момент удара беспилотника.
В результате атаки погибли 89 человек, еще 227 пострадали.
Отмечается, что в мечетях страны пройдут заупокойные службы по жертвам атаки. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.
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