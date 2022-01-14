Новым главным тренером «Синтеза» стал Реваз Чомахидзе

В казанском ватерпольном «Синтезе» сменился главный тренер. Вместо Марата Закирова наставником команды стал Реваз Чомахидзе, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» собственный источник.

48-летний уроженец грузинского Кутаиси Чомахидзе был одним из лучших ватерполистов сборной СССР/России, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он становился серебряным призером Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, бронзовым на Играх — 2004 в Афинах. Награжден орденом Дружбы (2001), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2005 года).

В роли игрока не раз становился чемпионом России, Хорватии.

Марат Закиров, тренировавший «Синтез» в последние годы, говоря о своей отставке, отметил: «Реваз — мой друг, мы немало играли вместе и в сборной, и в клубах. Желаю ему успеха в „Синтезе“. Считаю, что сделал в Казани все, что мог».

После 16 матчей чемпионата российской премьер-лиги «Синтез» идет на первом месте с 28 очками, казанцев преследует волгоградский «Спартак» — 26 очков. Сегодня и завтра «Синтез» сыграет дома с астраханским «Динамо». Скорее всего, именно в этих матчах Чомахидзе дебютирует на тренерском мостике «Синтеза». Но официально о кадровых изменениях в тренерском штабе руководство ватерпольного клуба пока не сообщает.