В Сингапуре детей от 5 лет начнут прививать от Covid-19

С будущей недели в Сингапуре стартует запись на вакцинацию от коронавируса среди детей от пяти до 12 лет. Информация размещена на странице главы Минобра страны Чань Чунь Сина.

«На первом этапе, до конца месяца, прививки смогут сделать учащиеся 3 — 5-х классов, дети младшего возраста — в начале будущего года», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что вакцинация детей начнется после прибытия специальных доз вакцины и формирования плана прививочной кампании.

По словам министра, привиться от коронавирусной инфекции предложат больше чем 300 тыс. детей из данной возрастной категории. Также вакцину смогут получить иностранцы, постоянно проживающие в стране.

«По мере вакцинации большинства детей мы сможем возобновить многие учебные процессы, занятия спортом, которые имеют решающее значение для воспитания и развития детей», — подчеркнул в сообщении глава ведомства.

Прививочная кампания стартовала в Сингапуре с начала текущего года. К настоящему моменту вакцинировались 87% жителей страны, или 96% тех, кто не имеет противопоказаний.