«В синем котле»: профессор КФУ предупредил об аномальных холодах на Масленицу и 8 Марта

Аномальные холода пришли на смену теплой погоде в начале марта в столицу Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Похолодание вызвано активным циклогенезом на юге, в районе Черного моря. К нам продвинулся циклон, и открылся заток холодного арктического воздуха. Нам повезло, потому что в Санкт-Петербурге и ряде других городов будет гораздо холоднее. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна составлять -6 градусов, а фактически она 6 марта будет на 5-6 градусов ниже нормы. Это не мартовская, а февральская погода», – сказал он.

Проводы зимы и народные гулянья пройдут в городе 6 марта при морозной погоде. Днем в столице Татарстана ожидается -9 градусов, а в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до отметки -18 градусов. В Международный женский день – 8 Марта будет чуть менее морозно, днем в городе ожидается до 7 градусов со знаком «минус». Холодная аномалия задержится как минимум на декаду.

«Холода задержатся до 12-х чисел марта. В предстоящую декаду холодная аномалия составит 4 градуса. Если открыть климатические карты, то мы увидим синий котел, синеву, холодный воздух», – добавил Переведенцев.

Профессор КФУ отметил, что сильных осадков в ближайшее время в Казани не ожидается. Он напомнил, что в норме среднемесячная температура в марте в столице Татарстана составляет -3,2 градуса, а осадки в норме выпадают на уровне 33 мм. Согласно данным Гидромета РТ, холода захватят весь Татарстан.

«В субботу, 5 марта, республика окажется в тыловой части активного юго-восточного циклона, и погода существенно ухудшится. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем в отдельных районах сильные, местами с метелью и сильным северным ветром порывами до 15-20 метров в секунду. Температуры ночью -3..-8 градусов, днем -4..1 градус. На дорогах гололедица, местами ожидается образование снежных заносов», – сказано на сайте ведомства.

В воскресенье, 6 марта, ночью и утром еще сохранятся снег, местами метель и сильный ветер. Днем, с отходом циклона дальше на восток и ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью и утром понизится до -12 градусов, при прояснениях до -15 градусов, днем ожидается не выше -5 градусов.

В начале следующей недели, 7 и 8 марта, в республике сохранится морозная погода, с температурами в ночные часы от -13 до -20 градусов, днем – от -4 до -10 градусов. Местами пройдет небольшой снег.