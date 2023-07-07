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Происшествия 7 июля 2023 11:07

В Симферополе задержан украинский агент, который взорвал железную дорогу

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В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщает РИА Новости.

В феврале 2022 года житель Симферополя, после того как началась СВО, выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым.

По данным агентства, речь идет о гражданине России 1998 года рождения.

По указанию украинских кураторов 23 февраля этого года он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Самодельное взрывное устройство ему передали через тайник.

#симферополь
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